Под Минском "ГАЗель" въехала в машину дорожной службы – пострадали три человека

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Опубликовано: 07.05.2024 07:50 , Обновлено: 07.05.2024

Милиция Минской области вечером 6 мая сообщила об аварии, в которой пострадали два работника дорожной службы, выполнявшие свою работу на проезжей части - в их служебный автомобиль прикрытия врезался грузовик.

По данным ведомства, ДТП произошло около 15:30 6 мая на 14-м километре трассы Р-1 “Минск-Дзержинск”. Сотрудники дорожно-эксплуатационного управления №60 выполняли свои прямые обязанности, работая в одной из полос на проезжей части под прикрытием спецавтомобиля “ГАЗ 33023” с прицепом. В какой-то момент в их их грузовик сзади въехала другая “ГАЗель”.

Как выяснилось, за рулём “ГАЗ А21Р32” был 32-летний житель Фаниполя. Почему он не объехал место проведения дорожных работ, обозначенное специальными предупреждающими знаками, и влетел в грузовик дорожной службы, ещё предстоит выяснить специалистам, которые уже начали проверку по данному факту.

В УВД сообщили, что в результате ДТП пострадали два работника дорожной службы - 37 и 38 лет, а также пассажирка врезавшейся в них “ГАЗели”.

Фото: УВД Минского облисполкома

В связи с данным ДТП в ГАИ Минской области напомнили водителям, что избежать подобных случаев можно, заблаговременно снижая скорость в зоне ремонтно-дорожных работ. Автомобилистов призвали “соблюдать требования дорожных знаков” и “быть предельно внимательными за рулем”.