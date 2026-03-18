Под Логойском нашли вешателя собаки: «Сожалею»

Опубликовано: 18.03.2026 12:50 , Обновлено: 18.03.2026

В соцсетях появилось фото повешенной собаки. В сообщениях говорилось, что все произошло в Логойском районе. В милиции Минской области обещали разобраться, настоящее ли фото и если да, найти вешателя.

Уже через день силовики сообщили о поиске живодера. «Я сожалею, что я повесил собаку, потому что она за курами гонялась и соседи на нее жаловались. Такого никогда в жизни больше не повторится…», — говорит он на видео.

Задержанным оказался 39-летний местный житель. Он рассказал, что убил собаку, потому что та погрызла сетку забора соседей и гоняла кур, а люди, живущие рядом, постоянно жаловались на поведение пса.

Путем повешения собаки он решил наказать животное и избавить себя и соседей от морально-этических (связанных с переживаниями и недовольством) проблем. Уже после расправы над животным он снял тело с дерева и намеревался его закопать, однако к этому моменту на место убийства прибыли сотрудники милиции.

На данный момент они проводят проверку, чтобы дать правовую оценку произошедшему. В Беларуси за жестокое обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственность.