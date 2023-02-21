Под Лидой водитель утопила в реке автомобиль
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В пригороде Лиды водитель автомобиля Renault Duster не справилась с управлением и заехала в реку.
Инцидент произошел еще 18 февраля рядом с дачами и деревней Доржи, сообщил Newgrodno.by.
По информации издания, женщина хотела развернуться, но не справилась с управлением. Машина въехала в речку Дитва. Позже ее унесло течением на 200 метров.
К счастью, водитель смогла выбраться через окно. Но погибла собака, находящаяся в авто.
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