Под Лидой водитель утопила в реке автомобиль

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Опубликовано: 21.02.2023 09:18 , Обновлено: 21.02.2023

В пригороде Лиды водитель автомобиля Renault Duster не справилась с управлением и заехала в реку.

Инцидент произошел еще 18 февраля рядом с дачами и деревней Доржи, сообщил Newgrodno.by.

По информации издания, женщина хотела развернуться, но не справилась с управлением. Машина въехала в речку Дитва. Позже ее унесло течением на 200 метров.

Фото: Newgrodno.by

К счастью, водитель смогла выбраться через окно. Но погибла собака, находящаяся в авто.