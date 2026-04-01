Под Лидой водитель сначала сбил одну, а потом другую велосипедистку
В пригороде Лиды 38-летний водитель сбил одну за одной двух женщин на велосипедах. Вначале он наехал на велосипедистку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.
Уже после столкновения машина съехала в кювет, где наехала на вторую женщину на велосипеде.
К сожалению, одна из велосипедисток, 84-летняя пенсионерка, в больнице скончалась от травм. Вторая женщина, 64-летняя пенсионерка, остается под наблюдением специалистов.
Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
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