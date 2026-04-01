Под Лидой водитель сначала сбил одну, а потом другую велосипедистку

Опубликовано: 01.04.2026 18:09 , Обновлено: 01.04.2026

В пригороде Лиды 38-летний водитель сбил одну за одной двух женщин на велосипедах. Вначале он наехал на велосипедистку, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

Уже после столкновения машина съехала в кювет, где наехала на вторую женщину на велосипеде.

К сожалению, одна из велосипедисток, 84-летняя пенсионерка, в больнице скончалась от травм. Вторая женщина, 64-летняя пенсионерка, остается под наблюдением специалистов.

Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.



