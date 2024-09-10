Telegraf.news
ru

Под Лидой легковушка влетела в автомобиль "дорожников"– водитель погиб

Под Лидой легковушка влетела в автомобиль "дорожников"– водитель погиб
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

В Госавтоинспекции Гродненской области 10 сентября рассказали о смертельном ДТП, которое произошло днём в Лидском районе. Там легковушка марки Skoda врезалась в автомобиль дорожной службы. Водитель иномарки погиб на месте.

Авария произошла около 13:00 недалеко от деревни Шпильки (194-й километр трассы М6). За рулём легковушки находился 44-летний мужчина.

Как выяснили инспекторы ГАИ, он попытался обогнать по крайней левой полосе идущую впереди фуру. Однако в этой полосе стоял  грузовой ГАЗ - спецмашина прикрытия работников дорожной службы. В тот момент рабочие занимались обслуживанием бетонных блоков, установленных на разделительной полосе.

Кроме водителя легковушки, который от полученных травм скончался на месте, другие люди, в том числе работники дорожной службы, которые в момент аварии находились в салоне грузовика, не пострадали.

  • Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
    Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • default-alt-content
  • Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома

 

Темы: