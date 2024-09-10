Под Лидой легковушка влетела в автомобиль "дорожников"– водитель погиб

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Опубликовано: 10.09.2024 16:18 , Обновлено: 10.09.2024

В Госавтоинспекции Гродненской области 10 сентября рассказали о смертельном ДТП, которое произошло днём в Лидском районе. Там легковушка марки Skoda врезалась в автомобиль дорожной службы. Водитель иномарки погиб на месте.

Авария произошла около 13:00 недалеко от деревни Шпильки (194-й километр трассы М6). За рулём легковушки находился 44-летний мужчина.

Как выяснили инспекторы ГАИ, он попытался обогнать по крайней левой полосе идущую впереди фуру. Однако в этой полосе стоял грузовой ГАЗ - спецмашина прикрытия работников дорожной службы. В тот момент рабочие занимались обслуживанием бетонных блоков, установленных на разделительной полосе.

Кроме водителя легковушки, который от полученных травм скончался на месте, другие люди, в том числе работники дорожной службы, которые в момент аварии находились в салоне грузовика, не пострадали.

Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома







