Под Калинковичами в пожаре сгорели 4 дома и 12 хозпостроек
В понедельник, 9 сентября, в деревне Великие Автюки Калинковичского района Гомельской области вспыхнул пожар, в результате которого огнём уничтожено четыре жилых дома, 12 хозяйственных построек и и легковой автомобиль. Ещё в одном жалом доме сгорела крыша, прежде чем спасателям удалось взять ситуацию под контроль.
В МЧС Беларуси сообщили, что люди в пожаре не пострадали. До позднего вечера спасатели продолжали проливку и разбор сгоревших домов и построек, что обычно делают во избежание повторного возгорания от тлеющих углей.
Спасатели поделились кадрами с места ЧП.
В ведомстве также озвучили предварительную версию пожара. Предположительно, его спровоцировало неосторожное обращение с огнём: вероятнее всего, речь идёт о выжигании сухой растительности, несмотря на повсеместно действующий сейчас режим чрезвычайной пожарной опасности (5 класс горимости). Напомним, в Гомельской области красный уровень опасности из-за этого продлили ещё на день, как минимум до 10 сентября.
В связи с данным ЧП спасатели напомнили белорусам о внимательном обращении с огнём в пожароопасный период и призвали к следующему:
- воздерживаться от использования открытого огня в лесах, на торфяниках, а также на приусадебных участках, особенно в условиях сильного ветра,
- не оставлять без присмотра костры, а также не бросать окурки, спички и стеклянные предметы, которые могут спровоцировать возгорание,
- адекватно оценивать свои силы и в случае возгорания, если ситуацию не удаётся взять под контроль за 3-5 минут, незамедлительно вызывать пожарных.