Под Калинковичами в пожаре сгорели 4 дома и 12 хозпостроек

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Опубликовано: 10.09.2024 07:39 , Обновлено: 10.09.2024

В понедельник, 9 сентября, в деревне Великие Автюки Калинковичского района Гомельской области вспыхнул пожар, в результате которого огнём уничтожено четыре жилых дома, 12 хозяйственных построек и и легковой автомобиль. Ещё в одном жалом доме сгорела крыша, прежде чем спасателям удалось взять ситуацию под контроль.

В МЧС Беларуси сообщили, что люди в пожаре не пострадали. До позднего вечера спасатели продолжали проливку и разбор сгоревших домов и построек, что обычно делают во избежание повторного возгорания от тлеющих углей.

Спасатели поделились кадрами с места ЧП.

https://youtu.be/bMEOnn5TN1E

В ведомстве также озвучили предварительную версию пожара. Предположительно, его спровоцировало неосторожное обращение с огнём: вероятнее всего, речь идёт о выжигании сухой растительности, несмотря на повсеместно действующий сейчас режим чрезвычайной пожарной опасности (5 класс горимости). Напомним, в Гомельской области красный уровень опасности из-за этого продлили ещё на день, как минимум до 10 сентября.

В связи с данным ЧП спасатели напомнили белорусам о внимательном обращении с огнём в пожароопасный период и призвали к следующему: