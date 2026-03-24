Под Гродно взорвался газ в квартире. Девочка выжила под эпицентром

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Опубликовано: 24.03.2026 17:49 , Обновлено: 24.03.2026

В деревне Казимировка недалеко от Гродно взрыв газа буквально разнес двухэтажный четырехквартирный дом. В результате происшествия пострадал мужчина. Подробности рассказали в МЧС.

Взрыв газа вызвал пожар в двух квартирах на первом и втором этажах. Также в доме обрушились плиты перекрытия и стены в квартире на втором этаже.

“В инциденте пострадал мужчина, он госпитализирован. На месте работают подразделения МЧС, выехал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются”, — сообщили в МЧС.

По факту происшествия прошло заседание комиссии по ЧС при Гродненском районном исполнительном комитете. В ее ходе чиновники решали вопросы временного размещения населения, обеспечение отключения газо- и электроснабжения.

Старший помощник начальника центра оперативного управления Гродненского городского отдела МЧС Денис Макаревич рассказал, что спасатели сразу после прибытия на место взрыва провели работы по тушению пожара, возникшему в результате взрыва, а также по поиску возможных пострадавших и по разведке соседних квартир.

“Работы подразделений осложнялись возможностью повторного обрушения строительных конструкций, а также высокой температурой и плотным задымлением внутри жилых квартир. К ликвидации происшествия было привлечено 4 единицы техники МЧС”, - рассказал представитель МЧС.

В момент происшествия в квартире, расположенной на нижнем этаже, находилась 12-летняя девочка. Она не пострадала.