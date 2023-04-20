Под Гродно мужчина убил бывшую жену, ранил еще двоих и покончил с собой
В Дятловском районе Гродненской области мужчина убил бывшую жену, напал еще на двоих человек, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в Следственном комитете и рассказали подробности.
По информации СК, инцидент произошел утром 20 апреля.
Предварительно, 32-летний мужчина «из ревности» выстрелил из ружья в свою 29-летнюю экс-супругу и ее 53-летнюю мать. Сожителя молодой женщины он ударил ножом.
После этого он ушел в соседнюю деревню и там покончил с собой.
Бывшая жена мужчины умерла на месте. За жизнь ее матери и сожителя «сейчас борются врачи», сообщили в СК. Исходя из этого можно предположить, что раны очень серьезные.
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В ведомстве также опубликовали фотографии с места происшествия.
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