Под Фаниполем микроавтобус врезался в трактор - трое пострадавших

📷 Фото

Опубликовано: 11.07.2025 12:34 , Обновлено: 11.07.2025

Под Фаниполем произошло ДТП с микроавтобусом, в салоне которого находились 8 пассажиров. "Газель" врезалась в идущий попутно трактор - подробности рассказали в Госавтоинспекции Минской области.

Авария произошла около 7:40 в пятницу, 11 июля, на 22-м километре трассы Р-1 “Минск-Дзержинск” Дзержинского района Минщины, сообщили в областной ГАИ.

По предварительным данным инспекторов, микроавтобус марки “Газель-3221” столкнулся с идущим в попутном направлении трактором-погрузчиком из-за того, что 39-летнему водителю автомобиля стало плохо.





















По данным ГАИ, в “Газели” пострадали трое, включая самого водителя.

В настоящее время по данному факту проводят проверку.