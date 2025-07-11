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Под Фаниполем микроавтобус врезался в трактор - трое пострадавших

Под Фаниполем микроавтобус врезался в трактор - трое пострадавших
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📷 Фото

Под Фаниполем произошло ДТП с микроавтобусом, в салоне которого находились 8 пассажиров. "Газель" врезалась в идущий попутно трактор - подробности рассказали в Госавтоинспекции Минской области.

Авария произошла около 7:40 в пятницу, 11 июля, на 22-м километре трассы Р-1 “Минск-Дзержинск” Дзержинского района Минщины, сообщили в областной ГАИ.

По предварительным данным инспекторов, микроавтобус марки “Газель-3221” столкнулся с идущим в попутном направлении трактором-погрузчиком из-за того, что 39-летнему водителю автомобиля стало плохо.

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По данным ГАИ, в “Газели” пострадали трое, включая самого водителя.

В настоящее время по данному факту проводят проверку.

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