Под Дзержинском на трассе загорелся автобус с 48 детьми

🎥 Видео

Опубликовано: 07.05.2024 12:11 , Обновлено: 07.05.2024

Во вторник, 7 мая, около 10:29 на трассе трассе М1 недалеко от поселка Энергетиков Дзержинского района Минской области вспыхнул туристический автобус. В салоне в тот момент находилось 48 детей и 5 взрослых - сопровождающие и водитель автобуса.

Как рассказали в МЧС, автобус выехал из Пинска Брестской области. Что привело к возгоранию автобуса, пока не ясно, одно по кадрам видео, опубликованного спасателями, видно, что он серьёзно пострадал - полностью выгорел салон, обгорела внешняя обшивка.

Ещё до приезда спасателей все благополучно покинули горящий автобус, поэтому никто из детей и взрослых не пострадал. Прибывшим на место ЧП подразделениям МЧС оставалось лишь потушить загоревшуюся технику.

Ещё охваченный пламенем автобус удалось снять на видео некоторым проезжавшим мимо автомобилистам, которые впоследствии выложили эти кадры в интернет.

https://youtu.be/K7SvcN89eTY