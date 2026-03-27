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Под Брестом плита упала на рабочих

Под Брестом плита упала на рабочих
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В Брестском районе в деревне Ковердяки 26 марта бетонная плита придавила двух рабочих, за обрушившегося перекрытия. Мужчины получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу.

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Следственный комитет отправил на место происшествия оперативную группу.

“Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к трагедии”, - сообщили в СК Беларуси.

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