Под Брестом пассажирский поезд протаранил трактор

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Опубликовано: 23.03.2023 08:12 , Обновлено: 23.03.2023

В Брестском районе вечером 22 марта пассажирский поезд столкнулся с трактором Belarus в сцепке с навесным оборудованием. Об этом сообщили в областном ГАИ.

ДТП произошло около 18:00 на железнодорожном переезде в районе железнодорожной станции Домачево.

По информации ГАИ, трактор проехал на красный сигнал светофора, поэтому поезд с ним и столкнулся. От удара трактор опрокинулся.

К счастью, никто не пострадал. Кроме трактора и поезда, повреждены еще четыре рельсовые шпалы.

Кстати, в ГАИ также опубликовали фото и видео с места происшествия. На них можно увидеть, насколько сильным был удар.

https://youtu.be/A9J_Zccszj4