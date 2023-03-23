Под Брестом пассажирский поезд протаранил трактор
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В Брестском районе вечером 22 марта пассажирский поезд столкнулся с трактором Belarus в сцепке с навесным оборудованием. Об этом сообщили в областном ГАИ.
ДТП произошло около 18:00 на железнодорожном переезде в районе железнодорожной станции Домачево.
По информации ГАИ, трактор проехал на красный сигнал светофора, поэтому поезд с ним и столкнулся. От удара трактор опрокинулся.
К счастью, никто не пострадал. Кроме трактора и поезда, повреждены еще четыре рельсовые шпалы.
Кстати, в ГАИ также опубликовали фото и видео с места происшествия. На них можно увидеть, насколько сильным был удар.
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