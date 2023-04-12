Под Брестом машину разорвало на куски в результате ДТП. Есть жертвы
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В ГАИ Брестской области сообщили, что в Жабинковском районе в результате ДТП погибли два человека. Авария произошла около 17:30 вечером 12 апреля.
Недалеко от деревни Степанки 34-летний водитель Audi на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся, сообщили в ГАИ предварительную версию.
В результате ДТП погибли сам водитель и 43-летний пассажир.
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