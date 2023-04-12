Под Брестом машину разорвало на куски в результате ДТП. Есть жертвы

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Опубликовано: 12.04.2023 20:24 , Обновлено: 13.04.2023

В ГАИ Брестской области сообщили, что в Жабинковском районе в результате ДТП погибли два человека. Авария произошла около 17:30 вечером 12 апреля.

Недалеко от деревни Степанки 34-летний водитель Audi на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся, сообщили в ГАИ предварительную версию.

В результате ДТП погибли сам водитель и 43-летний пассажир.

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