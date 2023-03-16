Под Борисовом перевернулся микроавтобус

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Опубликовано: 16.03.2023 08:14 , Обновлено: 16.03.2023

В Минздраве Беларуси сообщили, что в 7:18 под Борисовом в Минской области перевернулось маршрутное такси. В результате ДТП пострадали 7 человек. Позже в ГАИ уточнили, что это была не маршрутка, а микроавтобус.

[obnovleno_b]Как уточнили в УВД Минской области, в ДТП на трассе М-1 попало не маршрутное такси, а микроавтобус.

В ГАИ сообщили, что водитель Mercedes Sprinter на 434-м км дороги М1 не справился с управлением и выехал на разделительную полосу. Произошло опрокидывание транспортного средства. [/obnovleno_b]

“Согласно предварительному обследованию, которое провели работники скорой медицинской помощи, тяжёлых травм нет. С пострадавшими работают 5 бригад скорой медпомощи. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим”, - сообщили в Минздраве.

Двоим пострадавшим была оказана помощь на месте, ещё пятеро человек были госпитализированы в Борисовскую ЦРБ.

Других подробностей пока нет.