Под Борисовом минивэн попал под грузовой поезд – водитель погибла

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Опубликовано: 23.10.2024 07:46 , Обновлено: 13.11.2024

Вечером 22 октября недалеко от деревни Пересады Борисовского района на железнодорожном переезде минивэн Volkswagen Carvella угодил под грузовой поезд. Женщина, управлявшая автомобилем, погибла на месте ДТП.

Смертельная авария произошла около 17:55 на 1 км автодороги Н-8112 “Пересады-Тарасики”. Как сообщили в УВД Минского облисполкома, за рулём была 61-летняя жительница Борисова.

По предварительной информации милиции, женщина направлялась в деревню Пересады и выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора. Удар пришёлся со сторона водителя, в результате от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

[info_b]Внимание! Фото с места происшествия не рекомендуется смотреть людям с чувствительной психикой.[/info_b]













Тем временем в милиции в связи с данным ДТП напомнили водителям, что за нарушение правил на железнодорожном переезде водителя могут оштрафовать на 2-4 базовых величины (то есть до 160 рублей).

[info_b]В соответствии с требованиями ПДД, при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан:

убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного транспортного средства,

руководствоваться указаниями дежурного по железнодорожному переезду, требованиями светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, положением шлагбаума и звуковым сигналом.[/info_b]