Под Борисовом маршрутка лоб в лоб столкнулась с легковушкой – двое в реанимации

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Опубликовано: 04.11.2024 10:36 , Обновлено: 13.11.2024

В Борисовском районе Минской области вечером 3 ноября произошло серьёзное ДТП: маршрутка, идущая в Борисов, вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с легковым Volkswagen. В результате пострадали девять человек, двоих из них медики скорой помощи увезли с места аварии в реанимацию.

По данным УВД Минского облисполкома, авария случилась около 18:00 на 42 км автодороги Р-53 Слобода-Новосады, недалеко от деревни Стаи.

На этом участке дороги в настоящее время ведётся ремонт дороги, поэтому часть трассы заужена и движение по данному участку требует повышенного внимания, особенно, в непростых погодных условиях, которые сложились в начале ноября на белорусских дорогах, с первым снегом и гололёдом.

По предварительной информации ГАИ, виновником ДТП стал 56-летний водитель маршрутки. Это он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с легковым Volkswagen, идущим в направлении Жодино.

По данным Следственного комитета Беларуси, всего в аварии пострадали девять человек: троих пассажиров медики после осмотра и оказания первой медицинской помощи отпустили домой. Больше других пострадали женщина, сидевшая на пассажирском кресле в легковом авто, и 13-летний подросток из маршрутки. Их пришлось экстренно увезти в реанимацию.

По данным местного Telegram-канала “Борисов | Новости”, среди пострадавших - взрослые и двое детей. Их увезли в Борисовскую центральную районную больницу. Ссылаясь на главврача Александра Дрозда, канал сообщил о десяти пострадавших - 8 из маршрутного такси, 2 из легковушки.

По словам главврача, никаких критических состояний у взрослых пациентов нет, состоянию женщины, попавшей в реанимации, по его словам, также уже “ничего не угрожает”.

“Что касается детей, девочка 2011 года рождения доставлена с черепно-мозговой травмой, средней тяжести, она госпитализирована в детскую реанимацию, находили в сознании, повреждений мозга нет. У мальчика 2009 года рождения — ушиб лба”, - рассказал о состоянии несовершеннолетних пациентов Дрозд.













Видео с места ДТП поделились также спасатели областного МЧС, которым пришлось доставать заблокированную женщину-водителя легковушки из деформированного авто с помощью спецсредств.

https://www.youtube.com/watch?v=QL1PYaHhBAg&ab_channel=TillLindemann