Под Бобруйском загорелась школа
🎥 Видео
В агрогородке Телуши Бобруйского района в ночь на 20 декабря в школе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, озвучили подробности, а также опубликовали фото и видео с места происшествия.
По информации спасателей, пожар на первом этаже здания заметил охранник — в одном из кабинетов загорелся пластиковый оконный блок.
Он сообщил о происшествии директору и начал тушить огонь. С помощью двух огнетушителей ему удалось справиться с возгоранием.
В результате инцидента в кабинете поврежден пластиковый стеклопакет, пострадавших нет.
МЧС рассматривает короткое замыкание новогодней гирлянды как версию причины пожара.