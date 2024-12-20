Под Бобруйском загорелась школа

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Опубликовано: 20.12.2024 11:09 , Обновлено: 20.12.2024

В агрогородке Телуши Бобруйского района в ночь на 20 декабря в школе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, озвучили подробности, а также опубликовали фото и видео с места происшествия.

По информации спасателей, пожар на первом этаже здания заметил охранник — в одном из кабинетов загорелся пластиковый оконный блок.

Он сообщил о происшествии директору и начал тушить огонь. С помощью двух огнетушителей ему удалось справиться с возгоранием.

В результате инцидента в кабинете поврежден пластиковый стеклопакет, пострадавших нет.

МЧС рассматривает короткое замыкание новогодней гирлянды как версию причины пожара.