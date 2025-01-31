Под Барановичами нашли тело женщины со следами укусов животных

Опубликовано: 31.01.2025 12:00 , Обновлено: 31.01.2025

В деревне Полонка Барановичского района Брестской области обнаружили тело женщины с телесными повреждениями, предположительно от укусов животных. Информацию о личности погибшей 31 января раскрыли в Государственном комитете судебных экспертиз.

О происшествии милиции рассказала одна из жительниц деревни Полонка Барановичского района. Она обнаружила тело человека без признаков жизни во время прогулки рядом с одним из домов.

Прибывшие на место ЧП сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз не обнаружили при ней документов, поэтому личность пришлось устанавливать по отпечаткам пальцев. Оказалось, что погибшая - жительница Барановичей, 1991 года рождения, сообщили в ведомстве.

В Госкомитете судебных экспертиз сообщили, что смерть женщины, вероятнее всего, не имела криминального характера - именно на это указывают результаты судебно-медицинской экспертизы. Других подробностей случившегося в ведомстве не рассказали.