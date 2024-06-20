Под Барановичами микроавтобус влетел в фуру – один погибший, пятеро в больнице

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Опубликовано: 20.06.2024 09:00 , Обновлено: 20.06.2024

В Барановичском районе Брестской области ночью 19 июня произошла серьёзная авария, в результате которой пострадали шесть человек, одного из них медикам спасти не удалось.

По данным МВД Беларуси, всё произошло около 23:30 недалеко от агрогородка Лесная на трассе М-1 “Брест - Минск - Граница РФ”. По предварительной информации, микроавтобус Renault врезался в идущую перед ним попутную фуру MAN. В результате микроавтобус, за рулём которого был 59-летний мужчина, перевернулся, а затем в него влетел другой микроавтобус марки Volkswagen.

“В результате из семи ехавших в Renault человек шестеро доставлены в больницу, где один из пассажиров - 81-летний россиянин - скончался”, - рассказали в МВД.

В свою очередь в Минздраве сообщили, что всех пострадавших госпитализировали в Барановичскую городскую больницу. Одного из них в крайне тяжёлом состоянии сразу же направили в реанимацию, однако несмотря на прилагаемые медиками усилия, от полученных травм пожилой мужчина скончался.

К утру в городской больнице Барановичей оставались пятеро пострадавших - трое в отделение нейрохирургии, ещё двое - в отделение травматологии.

В МВД поделились фото- и видеокадрами с места ДТП.