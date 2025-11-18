Почему в первые дни поисков Максима не использовали вертолет? МЧС - «Мы искали живого ребенка»

Опубликовано: 18.11.2025 17:31 , Обновлено: 18.11.2025

Первый заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Андрей Метельский заявил, что изначально спасатели были нацелены на поиски живого мальчика в надежде, что он заблудился.

«Мы были нацелены на поиски живого ребенка. В приоритете были места, которые обследовались первоначально: дорожки, дороги в лесу, лесной массив, именно там было больше шансов найти его живым», — заявил он.

При этом в первые дни спасательной операции, по его словам, погода не способствовала поискам.

«Была неблагоприятная метеообстановка: очень сильный туман, периодические дожди и повышенная влажность. При проведении поисковых работ большую роль играют беспилотные летательные аппараты, которые мы и использовали. Но именно в Березинском районе в первые дни поиска из-за сильного тумана и влажности их использование практически не давало эффекта. Хотя все наши беспилотники оснащены мощными видео- и тепловизионными камерами», — прокомментировал представитель МЧС.

По его словам, в операции приняли участие более 3000 человек, а волонтеры сыграли важную роль.

«Хочется сказать огромное спасибо волонтерам, поисково-спасательным отрядам, которые вместе с нами работают. Благодаря нашему взаимодействию с 2018 года, с момента создания поисковой службы, мы сейчас говорим на одном языке, используем одно программное обеспечение, одинаковые карты, одинаковые трекеры – это позволяет повысить эффективность работы», — заявил он.

Почему в первые дни не использовали авиацию?

По словам Метельского, применение авиации МЧС в первый день не дало бы эффекта. “Потому что точно так же неблагоприятные погодные условия, которые не давали нам полноценно использовать квадрокоптеры, они не дали бы подняться вертолету”, - пояснил спасатель.

Он также уточнил, что если бы начали использовать вертолет, то спасатели бы н смогли использовать квадрокоптеры, которые на момент обнаружения было в воздухе.

“Если бы работал вертолет, то пункт первый: он бы точно так же ничего не увидел на земле. Просто в этом тумане физически ничего не видно. Пункт второй: мы бы как бы сузили поиск. Вернее, район поиска, потому что вместо тринадцати коптеров у нас бы работал один вертолет”, - сказал заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР».

“Еще раз повторю, коптеры у нас оснащены мощнейшими тепловизионными камерами, которые там в лесном массиве, в зарослях, если это не густая крона, позволяют найти человека, которого визуально не видно”, - заявил Метельский.