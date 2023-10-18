По всей Витебской области отключались номера 101 МЧС, 103 "Скорой" и 102 милиции. Что это было?
На территории Витебской области 18 октября перестали работать номера вызова экстренных служб. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС и рассказали, что делать.
[info_b]Работа номеров вызова экстренных служб восстановлена! © Витебский облисполком.[/info_b]
Так, судя по сообщению спасателей, дозвонится невозможно было по номерам МЧС, скорой помощи, милиции и аварийной службы газовой сети:
- 101;
- 102;
- 103;
- 104;
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Почему так произошло, до сих пор неизвестно. Местные власти не рассказали, что стало причиной отказа работы самых важных телефонных номеров.
Как отметили в тг-канале, “причины устанавливаются”, а «Белтелеком» старается это исправить.
“Это сбой. Сейчас эту неисправность устраняют. Мы надеемся, что это будет ненадолго, стараемся восстановить как можно быстрее”, – сказали в самом начале сбоя в центре обслуживания клиентов “Белтелекома” в Витебске.