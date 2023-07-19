БелЖД предупредила о задержке поезда "Москва-Брест" на 2,5 часа. Что произошло?

Опубликовано: 19.07.2023 07:53 , Обновлено: 19.07.2023

Утром 19 июля пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила задержке на 2 часа 37 минут поезда №3, следующего по маршруту Москва-Брест. Связана эта задержка, по сообщению белорусской стороны, с некими "техническими причинами", однако, что именно произошло, не уточняется.

Сотрудники Белорусской железной дороги, по сообщению пресс-службы, принимают “все необходимые меры”, чтобы по возможности сократить время опоздания поезда.

В БелЖД озвучили ориентировочное новое время прибытия поезда:

на станцию “Минск-Пассажирский” поезд должен прибыть в 9:10 (вместо 6:31),

на конечную станцию “Брест-Центральный” - в 12:45 (вместо 10:15).

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить либо на официальном сайте БелЖД, либо позвонив в Контакт-центр по телефону 105.