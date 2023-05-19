"Писал письма в МВФ" - В Бресте минчанина осудили на 5 лет усиленного режима

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Опубликовано: 19.05.2023 14:32 , Обновлено: 19.05.2023

Прокуратура Брестской области сообщила, что в Бресте состоялся суд над 42-летним минчанином, которого обвинили в отправке писем в МВФ с призывом к санкциям. Также мужчине предъявили обвинения в оскорблении Александра Лукашенко.

Всего минчанину предъявили такие обвинения:

активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок,

оскорбление главы государства, призывы к санкциям.

В прокуратуре утверждают, что мужчина неоднократно участвовал в акциях протеста в 2020 году и позднее “размещал в социальных сетях видео с оскорблениями президента Республики Беларусь”.

В ведомстве также сообщили, что в августе 2021 года мужчина “не менее четырех раз направил письма представителям Международного валютного фонда”, в которых призывал к санкциям, что в прокуратуре расценили как призывы к причинению вреда национальной безопасности Беларуси.

“На основании представленных государственным обвинителем доказательств Брестский областной суд постановил обвинительный приговор. Окончательно по совокупности преступлений по ч.1 ст.342, ч.1 ст.368, ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима”, - сообщили в прокуратуре.