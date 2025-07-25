Персональные данные 109 000 клиентов белорусских строймагов MILE утекли к мошенникам. Что им нужно сделать?
В Национальном центре защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) предупредили, что произошла утечка данных клиентов строительных магазинов MILE. Жертвами преступников стали более 109 000 "субъектов персональных данных".
В НЦЗПД рассказали, что об этом стало известно 24 июля. При этом преступники завладели такими сведениями о клиентах магазинов:
- ФИО,
- адрес электронной почты,
- номер телефона,
- номер карты программы лояльности,
- даты регистрации/деактивации.
НЦЗПД предупредил, что начата проверка. А ООО “Астомстрой” (владелец сети строймагов) обязался уведомить всех пострадавших клиентов.
В ведомстве попросили всех клиентов MILE проявлять осторожность и быть “внимательными в случае поступления звонков с незнакомых номеров”.
Также таким белорусам следует особенно внимательно отнестись к рекомендациям:
- Не сообщать незнакомцам конфиденциальные сведения о себе.
- Не скачивать по их просьбе приложения, а также не открывать ссылки и вложения, направленные по электронной почте.