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Персональные данные 109 000 клиентов белорусских строймагов MILE утекли к мошенникам. Что им нужно сделать?

Персональные данные 109 000 клиентов белорусских строймагов MILE утекли к мошенникам. Что им нужно сделать?
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В Национальном центре защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) предупредили, что произошла утечка данных клиентов строительных магазинов MILE. Жертвами преступников стали более 109 000 "субъектов персональных данных".

В НЦЗПД рассказали, что об этом стало известно 24 июля. При этом преступники завладели такими сведениями о клиентах магазинов:

  • ФИО,
  • адрес электронной почты,
  • номер телефона,
  • номер карты программы лояльности,
  • даты регистрации/деактивации.

НЦЗПД предупредил, что начата проверка. А ООО “Астомстрой” (владелец сети строймагов) обязался уведомить всех пострадавших клиентов.

В ведомстве попросили всех клиентов MILE проявлять осторожность и быть “внимательными в случае поступления звонков с незнакомых номеров”.

Также таким белорусам следует особенно внимательно отнестись к рекомендациям:

  • Не сообщать незнакомцам конфиденциальные сведения о себе.
  • Не скачивать по их просьбе приложения, а также не открывать ссылки и вложения, направленные по электронной почте.
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