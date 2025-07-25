Персональные данные 109 000 клиентов белорусских строймагов MILE утекли к мошенникам. Что им нужно сделать?

Опубликовано: 25.07.2025 11:53 , Обновлено: 25.07.2025

В Национальном центре защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) предупредили, что произошла утечка данных клиентов строительных магазинов MILE. Жертвами преступников стали более 109 000 "субъектов персональных данных".

В НЦЗПД рассказали, что об этом стало известно 24 июля. При этом преступники завладели такими сведениями о клиентах магазинов:

ФИО,

адрес электронной почты,

номер телефона,

номер карты программы лояльности,

даты регистрации/деактивации.

НЦЗПД предупредил, что начата проверка. А ООО “Астомстрой” (владелец сети строймагов) обязался уведомить всех пострадавших клиентов.

В ведомстве попросили всех клиентов MILE проявлять осторожность и быть “внимательными в случае поступления звонков с незнакомых номеров”.

Также таким белорусам следует особенно внимательно отнестись к рекомендациям: