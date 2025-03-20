Перепутал педали. В Минске автобус врезался в ограждение – 4 пострадавших

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Опубликовано: 20.03.2025 07:27 , Обновлено: 20.03.2025

Вечером 19 марта в центре Минске произошла авария с пассажирским автобусом МАЗ. По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, водитель автобуса перепутал педали и врезался в ограждение, установленное на разделительной линии на проезжей части. В результате с места ДТП на "скорой" забрали четырёх пассажиров.

Авария случилась около 19:15 на улице Бобруйской. Поворачивая направо, на проспект Независимости, 62-летний водитель автобуса, по данным ГАИ, перепутал педали, снёс разделительное ограждение на проезжей части и выехал на тротуар.

К счастью, пешеходов на нём не оказалась, однако четырём пассажирам автобуса потребовалась помощь медиков - их доставили в больницы для обследования.









В связи с аварией в ГАИ напомнили пассажирам общественного транспорта о том, что во время движения автобуса им не следует передвигаться по салону и лучше крепко держаться за поручни - чтобы избежать травмы при аварии или внезапной резкой остановке транспорта.