Пенсионерка в Червене упала в открытый люк и погибла

Опубликовано: 05.03.2026 10:08 , Обновлено: 05.03.2026

Следственный комитет Беларуси (СК) разбирается в обстоятельствах ЧП, произошедшего накануне днём в городе Червене Минской области. Там в открытый водопроводный колодец упала 78‑летняя женщина - пенсионерка погибла.

Трагический инцидент произошёл около 13:00 вблизи частного дома по улице Комарова в Червене. В колодец угодила пожилая женщина с инвалидностью по зрению.

По информации Следственного комитета, спасатели оперативно прибыли на место ЧП и достали пенсионерку из колодца, но она скончалась ещё до приезда “скорой”. Предварительной причиной назвали остановку сердца.

В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбирается судебные эксперты: следственно-оперативная группа провела осмотр места ЧП, изъяла образцы воды и опросили очевидцев. Было установлено, что водопроводный колодец не был накрыт металлическим люком, как того требовали меры безопасности. Глубина самого колодца - всего 2,2 метра, а уровень воды в нём на момент ЧП составлял 1,38 метра от поверхности.

В СК пообещали в ходе начатого расследования уделить особое внимание выяснению причин и условий, которые привели к гибели пенсионерки.