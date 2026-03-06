Педагог в Жлобине ударила мужа ножом. Начальник угрозыска признался, что понимает ее: "Но наказание понесла"

Опубликовано: 06.03.2026 12:44 , Обновлено: 06.03.2026

Начальник отдела уголовного розыска Жлобинского РОВД Артем Трушкевич рассказал о случае, когда педагог и многодетная мать ударила ножом мужа-алкоголикв. По словам милиционера, к женщине, переступившей черту, сотрудники испытывали "не жалость, а понимание". Однако наказание она все равно понесла.

В интервью “Гомельской правде” начальник угрозыска привел конкретный пример из практики, который, по его мнению, иллюстрирует, как случайное преступление может перевернуть всю жизнь с ног на голову.

По словам Трушкевича, несколько лет назад мать троих детей, по профессии педагог, нанесла мужу тяжкие телесные повреждения. Супруг женщины, как уточнил начальник отдела, долгие годы злоупотреблял алкоголем и издевался над ней.

“Она терпела. В очередной раз пришел пьяный, начал буянить. Она чистила картошку и не сдержалась, ударив его ножом”, — рассказал о трагедии Артем Трушкевич.

По словам руководителя угрозыска, отношение к женщине со стороны следователей в этой ситуации было особым. “К ней испытываешь даже не жалость, тут понимание”, — заявил он, добавив, что следствие учло все обстоятельства произошедшего. Но это не значило, что женщину отпустили - наказание она понесла.

Свое объяснение этому, по его словам, простому и жесткому принципу Трушкевич сформулировал предельно четко. “Потому что безнаказанность порождает хаос. Если один переступил черту и ему ничего не было, другой подумает: “А чем я хуже?"", — заявил начальник отдела уголовного розыска.