Пассажирский поезд Гомель-Минск столкнулся с лосем под Бобруйском

Опубликовано: 19.10.2024 09:41 , Обновлено: 13.11.2024

В субботу, 19 октября, в Могилёвской области на перегоне Савичи-Березина под Бобруйском произошло ЧП - пассажирский поезд столкнулся с лосем. В пресс-службе Белорусской железной дороги рассказали о задержках в движении.

По данным БелЖД, инцидент произошёл ночью, около 3:25. Дикое животное попало под пассажирский поезд №621 Гомель-Минск. О пострадавших среди пассажиров не сообщается, однако, от графика движения поезд отстал из-за инцидента.