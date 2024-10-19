Пассажирский поезд Гомель-Минск столкнулся с лосем под Бобруйском
В субботу, 19 октября, в Могилёвской области на перегоне Савичи-Березина под Бобруйском произошло ЧП - пассажирский поезд столкнулся с лосем. В пресс-службе Белорусской железной дороги рассказали о задержках в движении.
По данным БелЖД, инцидент произошёл ночью, около 3:25. Дикое животное попало под пассажирский поезд №621 Гомель-Минск. О пострадавших среди пассажиров не сообщается, однако, от графика движения поезд отстал из-за инцидента.
“Ориентировочное время опоздания поезда на конечную станцию Минск-Пассажирский составит 2 часа 40 минут”, - сообщили в пресс-служба БелЖД, принеся извинения пассажирам за причиненные неудобства.