«Отметелил мужчину, которому больше 60 лет» - В Минске водители подрались прямо на дороге

🎥 Видео

Опубликовано: 24.12.2024 19:15 , Обновлено: 24.12.2024

В Минске на Партизанском проспекте двое водителей подрались прямо на дороге. Их разборки попали на видео.

“Молодой водитель подрезал и после отметелил мужчину, которому на вид больше 60 лет”, - утверждает очевидец Виталий, который поделился видео с порталом Onliner.

На ролике заметно, что водитель одной легковушки вышел из своей машины, подошел к другой, открыл дверь и начал что-то говорить мужчине. Тот ударил по шее оппонента. Видео без звука, поэтому их разговор не слышен.

Затем водитель почти полностью залез в чужую машину, она затряслась. Что конкретно в ней происходило, на видео не попало. Но очевидно, что было рукоприкладство.

“Я ехал налево, поэтому ждать, что будет дальше, времени не было”, — [link href=“https://auto.onliner.by/2024/12/24/voditeli-podralis-pryamo-na-prospekte” target=“_blank” rel=“noopener”] добавил [/link] автор видео.