Осиповичи остались без воды из-за аварии на трубопроводе

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Опубликовано: 19.02.2025 09:25 , Обновлено: 19.02.2025

В ночь на 19 февраля в Осиповичах произошла авария на подающем водопроводе, из-за чего город с населением в 29 тыс. человек остался без центрального водоснабжения. Подробности чрезвычайного происшествия рассказал председатель Осиповичкого райисполкома Андрей Дубинчик.

Утром председатель райисполкома опубликовал в Telegram-канале региональной газеты Осиповичского района обращение к местным жителям. По его словам, ЧП произошло около 2:30 в районе улицы Калинина, 39.

Как пояснил заместитель руководителя, главный инженер филиала “Бобруйскводоканал” Станислав Павловский, локализация аварии затрудняется непростыми метеоусловиями: не первую ночь подряд по всей Беларуси стоят сильные морозы. В результате в месте прорыва грунт сильно промёрз. что сильно усложняет работы ремонтной бригады.

По словам Павловского, коммунальные службы с самого утра попытаются задействовать водозабор «Северный», что позволит обеспечить водой большую часть города холодной водой, а затем - подключить и второй водозабор «Южный».

Пока же городские власти организовали подвоз питьевой и технической воды в цистернах. В первую очередь водой обеспечили центральную больницу города и медучреждения, а также детские сады и школы.

[info_b]Днем 19 февраля спасатели [link href=“https://mogilev.mchs.gov.by/novosti/479733/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что восстановили водоснабжение потребителей в райцентре. В течение дня пообещали проводить хлорирование и забор проб воды для контроля качества.[/info_b]