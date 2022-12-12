«Она мне лицо царапает» — Под Барановичами женщина напала на ГАИшника

🎥 Видео

Опубликовано: 12.12.2022 16:49 , Обновлено: 12.12.2022

Жительница Барановичского района набросилась на инспектора ГАИ, который остановил автомобиль ее мужа.

Видео с инцидентом опубликовали в телеграм-канале «Обраная сторона», приближенном к силовым структурам. На нем слышно, как женщина истошно кричит и ругается.

А, по всей видимости, ГАИшник, говорит «Оттяните, она мне лицо царапает» и «Отойдите, не мешайте ведению административного процесса».

Как утверждают в тг-канале, женщина набросилась на инспектора из-за того, что ее мужа задержали за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

«В итоге у инспектора поврежденная форменная куртка, у водителя протокол за пьяный руль, а у его супруги уголовка за сопротивление сотруднику ОВД», — заявили там.

https://youtu.be/7xhVEsO1abI