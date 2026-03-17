Ограбление "по-белорусски". Трое мужчин преследовали машину до Смоленска, чтобы украсть 130 тыс. долларов

🎥 Видео

Опубликовано: 17.03.2026 11:25 , Обновлено: 17.03.2026

Настоящее ограбление "по-белорусски" развернулось на днях соседней России. Фигурантами дела стали трое белорусов, которые преследовали машину с деньгами аж до Смоленской области. Сумма "добычи" оказалась немалая - порядка 130 тысяч долларов в эквиваленте.

Подробностями ограбления “по-белорусски” поделились 17 марта в МВД Беларуси. Там отчитались о задержании всех трёх подозреваемых в крупном хищении. Ими оказался 50-летний житель Осиповичей и двое борисовчан 23 и 37 лет.

По версии оперативников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), мужчины знали о запланированной перевозке крупной суммы наличных из Беларуси в Россию и разработали план хищения. Они преследовали бусик с деньгами по территории Беларуси, а собственно ограбление провернули на одной из АЗС в приграничной Смоленской области. Там фигуранты вскрыли транспортное средство, забрали деньги и спокойно вернулись на родину.

Судя по всему, задержать грабителей удалось не сразу. По крайней мере часть похищенного мужчины, как рассказал представитель ГУБОПиК МВД Владимир Горегляд, успели потратить - на отдых, посещение игорных заведений и даже покупку недвижимости.

Тем не менее, финал “ограбления по-белоруски” для фигурантов дела оказался вовсе не голливудским - мужчин задержали бойцы спецподразделения “Алмаз” и возбудили в отношении них уголовное дело, по которому теперь им грозит до 12 лет лишения свободы. Причём на смягчение наказания им рассчитывать особо не приходится: оказалось, что двое из них ранее уже были судимы (правда, в милиции не уточнили, по каким статьям).

В МВД же особо подчрекнули, что тот факт, что преступление было совершено за пределами страны, фактически на территории чужого государства, никоми образом не освобождает их от ответственности - отвечать нарушителям придётся по белорусским законам.