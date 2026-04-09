ОБЭП задержал за взятку замдиректора одного из градообразующих предприятий Витебска

Опубликовано: 09.04.2026 09:33 , Обновлено: 09.04.2026

Министерство внутренних дел 9 апреля сообщило о задержании топ-менеджера одного из градообразующих предприятий Витебска. Задержание проводили оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП), которые обвинили мужчину в "системной деловой коррупции".

Точное название предприятия, в руководстве которого ОБЭП вычислили системного взяточника, не сообщается. Известно лишь, что задержанным оказался 50-летний заместитель директора по коммерческим вопросам одного из градообразующих предприятий областного центра.

По версии следствия, он получил от 54-летнего представителя некой коммерческой структуры взятку в 20 тысяч рублей. Следователи полагают, что эти деньги частник заплатил за то, чтобы топ-менеджер поспособствовал выбору именно его компании в качестве поставщика пищевого сырья на предприятие.

Более того, в МВД утверждают, что этот же мужчина давал взятки ещё трём должностным лицам перерабатывающих предприятий Минска, Витебской и Брестской областей. Общую сумму взяток оценили почти в 30 тысяч рублей в эквиваленте.

Как сообщил начальник УБЭП УВД Витебщины Александр Макарюк, в отношении фигурантов дела уже возбудили уголовные дела, и им грозит до 10 лет лишения свободы, но расследование ещё не завершено.