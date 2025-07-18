«Непедагогичные методы» в детском саду Могилёва попали на видео. Что сказали в прокуратуре?
Прокуратура Могилёвской области начала проверку после того, как в социальных сетях появилось видео из одного из детских садов Могилёва. На кадрах видно, как сотрудница учреждения применяет к детям «непедагогичные методы воспитания».
Как сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры Могилёвской области Денис Хмельков, видеозапись в ведомстве нашли в ходе мониторинга соцсетей. На ней видно, как помощник воспитателя «совершает в отношении малолетних грубые и недопустимые действия», а именно растёрла горсть песка по лицу воспитанницы.
«Органами прокуратуры Могилёвской области проведены проверочные мероприятия», — заявил представитель ведомства.
По его словам, в отношении помощника воспитателя и воспитателя этого детского сада прокуратура Могилёва возбудила дисциплинарные производства.
При этом Октябрьский РОВД города также проводит доследственную проверку, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников учреждения. Ход этой проверки находится на контроле органов прокуратуры.
В ведомстве заявили, что «жестокость и унижение недопустимы и не имеют оправдания, особенно, когда речь идёт о малолетних».