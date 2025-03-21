«Недозволенных методов не применялось» - В МВД рассказали, за что выслали из Беларуси российского комика

Опубликовано: 21.03.2025 15:20 , Обновлено: 21.03.2025

В Министерстве внутренних дел Беларуси 21 марта рассказали, за что и как именно принудительно выслали из страны российского стендап-комика Артёма Фролова (Останина). Заместитель министра, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич категорически отверг обвинения в адрес силовиков о том, что мужчину при задержании на территории Беларуси избили.

Выступить с официальным комментарием о задержании Фролова, как следует из заявления Казакевича, белорусскому ведомству пришлось после того, как в некоторых интернет-ресурсах распространилась “ложная информация о причинении телесных повреждений при задержании и этапировании белорусскими силовиками известному российскому стендаперу”.

“Эта информация не соответствует действительности”, - категорично заявил Казакевич и озвучил официальную версию произошедшего.

По его словам, задержали Фролова (1986 года рождения) 17 марта 2025 года в Национальном аэропорту “Минск”. Задержание провели по запросу российских коллег. По информации белорусского МВД, в соседней стране мужчину объявили в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации “Разжигание вражды и розни”.

После задержания органы внутренних дел Беларуси объявили пребывание Фролова на территории нашей страны “нежелательным” и принудительно выслали его из страны “в установленном порядке”. По словам Казакевича, мужчину на автомобиле под конвоем сотрудников ГУБОПа доставили на границу с Россией и передали российским коллегам.

“При задержании, при доставлении, при этапировании данного гражданина какой-либо физической силы и иных недозволенных методов к нему не применялось. Белорусские силовики действовали в полном соответствии с национальным законодательством”, — заявил Казакевич.

По информации российского агентства ТАСС, 19 марта Артемия Останина (под таким псевдонимом выступает стендапер) Мещанский суд Москвы отправил под стражу на срок до 15 мая на время разбирательства. Мужчину обвинили в разжигании ненависти к российским военным, участвующим в боевых действиях в Украине. Свою вину мужчина не признал, о чём в суде заявила его адвокат Вероника Полякова.

Она же заявила об избиении своего подзащитного, обратившись с соответствующей жалобой в Следственный комитет РФ.

“Останин при задержании был сильно избит. Мы полагаем, что это сделали белорусские силовики, так как его задержали именно там. Медики зафиксировали побои у моего подзащитного, и мы написали заявление в СК с требованием провести проверку ”, - проциторовало Полякову ТАСС.

В Следственном комитете России на жалобу Поляковой и её подзащитного пока не ответили.