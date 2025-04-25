"Недопонимание сотрудниками" - Сеть "Соседи" ответила на слухи о забастовке в магазине в Слуцке

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Опубликовано: 25.04.2025 12:14 , Обновлено: 25.04.2025

Торговая сеть "Соседи" отреагировала 25 апреля на слухи о забастовке в своем магазине в Слуцке. Вчера, 24 апреля, в интернете писали, что торговый объект сети в этом городе не начал работать в 7 утра по графику. В Telegram-канале "Соседей" случившееся назвали "неприятным инцидентом".

“Вчера в нашем магазине в городе Слуцке случился неприятный инцидент: двое из 22 сотрудников магазина отказались приступить к своим обязанностям. Тем не менее, магазин в стандартном режиме начал свою работу в 7:00”, - [link href=“https://t.me/magazin_sosedi/1057” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] представители компании.

По их словам, в то время в слуцком магазине работали кассы самообслуживания, покупателям продавали товары, “что подтверждается записями камер видеонаблюдения”. По версии сети “Соседи”, этот “инцидент” случился из-за “недопонимания определенными сотрудниками условий оплаты труда в компании”.

Руководство организации пообещало провести 25 апреля внеочередную встречу с коллективом этого магазина “для более детального разъяснения всех преимуществ работы в магазине, а также форм и способов материального поощрения”.

О чем писали 24 апреля?

24 апреля информационный портал SlutskGorod [link href=“http://slutsk-gorod.by/novosti/item/magazin-5” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовал [/link] новость с заголовком “Магазин «Соседи» сегодня вовремя не открылся: работники на час приостановили работу”. В тексте сообщения было сказано, что торговый объект сети на улице Борисовца, 28 в Слуцке в 7 часов утра в четверг не начал работу. Со ссылкой на своих читателей SlutskGorod написал, что “люди постоянно приходили, стояли некоторое время под дверью и уходили”.

По информации этого сайта, после увеличения режима работы торговой точки до 2 часов ночи у сотрудников стало больше задач, они просили руководство поднять зарплаты. “Около десятка человек, которые должны были сегодня выйти на смену, согласованно не открыли двери магазина. Скандал длился около часа, после чего «Соседи» все же пустили покупателей”, - сказано в тексте публикации.

Позже новость о случившемся [link href=“https://mlyn.by/24042025/zabastovka-v-sluczkih-sosedyah-uznali-otkrylsya-li-magazin-vovremya/” target=“_blank” rel=“noopener”] выпустила [/link] госгазета “Минская правда”. “На обращение к заведующему магазином прокомментировать корреспонденту было отказано”, - написало СМИ. А в головном офисе “Соседей” ему сказали следующее: “Филиал по адресу: Слуцк, ул. Борисовца, 28 24 апреля начал свою работу в 6:59 мин., что подтверждается в том числе камерой видеонаблюдения у входной двери объекта”.

На опубликованных “Минской правдой” кадрах видно, что в 7 утра в магазине было как минимум два сотрудника, они ходили возле дверей. В 7:01 в магазин зашла женщина, но непонятно, это была покупательница или работница.

Инцидент стали обсуждать и в TikTok. В одном из роликов, размещенных в соцсети, сказали про забастовку в магазине “Соседи” в Слуцке. “Я вообще считаю, что продавцы в РБ недооценены, в объявлениях везде - “Евроопты” до тысячи. Что сейчас такое тысяча? С утра до ночи, пусть и по сменам”, - поделился мнением один комментатор.

“Интересно, как им домой добираться в 2 ночи с их зарплатой?” - спросил другой. “Ребята, вы большие молодцы. В небольших городках зарплата продавца - слезы”, - сказала еще одна пользовательница TikTok.