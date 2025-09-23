Нацбанк попросил белорусов бросать трубку и перезванивать
Национальный банк Беларуси опубликовал предупреждение о мошенниках, которые звонят белорусам, представляясь сотрудниками Контакт-центра Нацбанка.
В ведомстве заверили, что они никогда не звонят белорусам через Telegram или “иные мессенджеры”.
В главном банке Беларуси рассказали, что такие звонки начались с прошлой недели, а мошенники пытаются узнать конфиденциальную информацию белорусов.
При этом сама схема разговоров и запрашиваемые мошенниками сведения варьируются: это могут быть коды, пришедшие в SMS, паспортные данные или любая другая конфиденциальная информация
“Советуем немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить в Контакт-центр Нацбанка”, - заявили в Нацбанке.