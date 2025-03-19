На Витебщине ОБЭП и ОМОН задержали группу из 11 похитителей мяса

Опубликовано: 19.03.2025 17:18 , Обновлено: 19.03.2025

В пресс-службе УВД Витебского облисполкома сообщили, что оперативники БЭП и сотрудники ОМОН провели операцию по задержанию 11 жителей области по обвинению в краже мяса.

Среди задержанных был и несовершеннолетний. Самому старшему обвиняемому в хищении мяса с перерабатывающего предприятия 59 лет.

В УВД утверждают, что 46-летний мастер цеха вместе со 40-летним бывшим подчиненным придумал схему похищения мяса. К ним присоединились родственники и знакомые.

“В течение смены путем нарушения технологического процесса руководитель создал излишки продукции и складировал их в вентиляционное окно с выходом на улицу”, - утверждают в ведомстве.

В УВД рассказали, что подозревают задержанных в том, что только за одну ночь группа похитителей вывезла сотни килограммов мясных изделий, которые потом разделили между собой.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору.