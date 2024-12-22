На видео попало столкновение троллейбуса с легковушкой в Минске

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Опубликовано: 22.12.2024 10:38 , Обновлено: 22.12.2024

В Минске днем 21 декабря троллейбус столкнулся с автомобилем KIA. По информации ГАИ, никто из людей в результате аварии не пострадал, однако машины получили механические повреждения.

Как [link href=“https://t.me/gaiminsk/40536” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, около 14:10 в субботу водитель KIA ехал по улице Маяковского, на пересечении с улицей Оранжерейной повернул налево на запрещающий красный сигнал дополнительной секции светофора. Так и столкнулся с троллейбусом, который поехал через перекресток на разрешающий зеленый сигнал светофора.

По информации Госавтоинспекции, водители составили европротокол.

В ведомстве напомнили, что при наличии на перекрестке светофоров с дополнительными секциями ехать можно при включении разрешающего сигнала светофора только по направлениям, указываемым стрелками.