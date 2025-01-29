На видео попало, как в Минске легковушка сбила выходившего из трамвая мужчину

🎥 Видео

Опубликовано: 29.01.2025 14:17 , Обновлено: 29.01.2025

В Минске 29 января автомобиль Peugeot сбил мужчину, который выходил из трамвая на остановке. Случившееся попало на видео. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что мужчину привезли в учреждение здравоохранения для обследования.

По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/41266” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] ГАИ, около 10:10 34-летняя водитель легковушки ехала по улице Якуба Коласа, около дома №63 сбила этого 36-летнего мужчину.

Фото: ГАИ Минска

Причины ДТП пока не известны.