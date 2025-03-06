На видео попало, как в Минске легковушка наехала на 9-летнюю девочку

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Опубликовано: 06.03.2025 17:33 , Обновлено: 06.03.2025

В Минске днем 6 марта автомобиль BMW наехал на 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Это попало на видео. В ГАИ Минска рассказали, как произошло ДТП.

По предварительной [link href=“https://t.me/gaiminsk/42034” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Госавтоинспекции, около 15:20 51-летний водитель BMW ехал по улице Калиновского, возле дома №82/2 при проезде регулируемого пешеходного перехода наехал на школьницу. Как утверждают стражи дорог, она выбежала на дорогу на красный сигнал светофора.

Фото: ГАИ Минска

Ребенка привезли в учреждение здравоохранения для обследования. Больше ничего о состоянии девочки не сообщили.

Фото: ГАИ Минска

В ГАИ призвали родителей провести с детьми беседу о Правилах дорожного движения, отдельно остановившись на правилах пересечения автодорог и на “дорожным ловушках, которые могут возникнуть на их пути” (о чем именно речь, стражи дорог не уточнили).

Фото: ГАИ Минска

Водителям же в ведомстве порекомендовали уделять “предельное внимание” проезду пешеходных переходов и всегда помнить о “потенциально опасных” категориях участников дорожного движения: детях, пожилых, а также о людях в нетрезвом состоянии.