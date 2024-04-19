На видео попало, как в Казахстане сошел с рельсов поезд с белорусским калием

🎥 Видео

Опубликовано: 19.04.2024 10:24 , Обновлено: 19.04.2024

На станции Достык Казахстанской железной дороги произошла авария с грузовым поездом, который должен был доставить белорусские калийные удобрения в Китай. Видео, попавшие на камеры наружного наблюдения на станции, опубликовал транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus.

По данным телеграм-канала портала, ЧП произошло вечером 17 апреля на железнодорожной станции, расположенной на казахстанско-китайской границе.

На кадрах, опубликованных порталом, видно, как часть грузовых платформ с контейнерами состава сошли с рельсов и врезались в локомотив, который стоявл на соседнем пути.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность механизма, который переводит стрелки железнодорожных путей или ошибка самих работников, которые не вовремя перевели стрелки прямо под движущимся составом.