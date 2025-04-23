На видео попало, как в Гродно собака выжила после падения с 8 этажа

🎥 Видео

Опубликовано: 23.04.2025 12:01 , Обновлено: 24.04.2025

В Гродно на камеру наружного видеонаблюдения попал момент чудесного спасения собаки, выпавшей с балкона квартиры на 8 этаже. По счастливой случайности питомец приземлился аккурат в припаркованный под окнами многоэтажки автомобильный прицеп, накрытый тентом.

Кадрами с камеры, установленной в подъезде одной из многоэтажек Гродно, поделились читатели местного портала Newgrodno.by. Инцидент произошёл в прошлом году. По словам хозяев, пёс был дома один и в какой-то момент вышел на балконе и по непонятной причине свалился вниз.

Очевидно, что удар при падении смягчил брезентовый тент, которым был накрыт прицеп, куда угодил пёс. По словам местных жителей, переставили прицеп на это место буквально за день до инцидента - до этого он стоял на парковке напротив подъезда.

В результате, как видно на видео, собака сразу же после падения выбрался из прицепа и, припадая на заднюю лапу, побежал по двору.

По словам авторов ролика, хозяева собаки забрали питомца буквально через 10 минут после инцидента и отвезли к ветеринару. К сожалению, без экстренного вмешательства не обошлось - собаке сделали несколько операций на лапе, но сейчас пёс в полном порядке и может спокойно бегать.