На видео попало, как в центре Минска маршрутка вылетела на тротуар – один человек в больнице

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Опубликовано: 06.06.2024 07:19 , Обновлено: 06.06.2024

Днём 5 июня на проспекте Независимости маршрутку занесло на мокрой дороге, из-за чего она вылетела на тротуар. По счастливой случайности, в тот момент на тротуаре не было пешеходов - в результате ДТП пострадала лишь одна пассажирка маршрутки.

Как пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, за рулём маршрутного такси Mersedes находился 31-летний водитель. Вблизи дома №77 по проспекту Независимости он в какой-то момент не справился с управлением авто на мокрой дороге и выехал за пределы проезжей части, затормозив лишь на тротуаре.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По данным инспекторов, в результате ДТП пострадала 22-летняя пассажирка маршрутки - медики отправили её в больницу на обследование.

Сам момент аварии попал на камеру видеонаблюдения в салоне авто, следовавшего прямо за маршруткой.

В связи с ДТП в ГАИ напомнили водителям о правилах, которые следует строго соблюдать во время дождя и непогоды:

снижать скорость,

не совершать необдуманные маневры.