На видео попало, как под Лунинцом загорелся автобус с десятками пассажиров

🎥 Видео

Опубликовано: 16.06.2024 11:40 , Обновлено: 16.06.2024

Недалеко от города Лунинец Брестской области на трассе загорелся пассажирский автобус. Инцидент попал на камеру видеорегистратора, установленного в одной из проезжавших мимо машин.

[obnovleno_b]Подробности инцидента официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай раскрыла в комментарии госагенттсву БЕЛТА. Оказалось, что ЧП произошло около 9:00 16 июня, из-за чего почти на полчаса пришлось перекрыть движение на трассе.

Сам автобус - заказной, он вёз пассажиров на экскурсию из Барановичей в Туров. Всего, по данным ГАИ, в момент возгорания в автобусе находилось 45 человек. По их словам, пожар начался в задней части автобуса в районе двигателя. Перед этим они услышали некий хлопок.[/obnovleno_b]

Запись в интернет утром 16 июня выложили подписчики Telegram-канала Брестской областной администрации «#1регион». Когда именно произошёл инцидент и что стало его причиной, не уточняется.

На видео видно, что огнём охвачена вся задняя часть салона пассажирского автобуса, а сами пассажиры покинули автобус и столпились на обочине, отойдя от охваченного огнём транспорта на безопасное расстояние.