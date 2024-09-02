На видео попало, как на центральном проспекте Минска пылал микроавтобус

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2024 09:05 , Обновлено: 02.09.2024

В соцсетях появилось видео ЧП, которое произошло в центре Минска в минувшие выходные. Там прямо на проспекте Независимости открытым пламенем горел микроавтобус.

Всё произошло днём на столичном проспекте Независимости, недалеко от пересечения с улицей Володарского. Судя по комментариям под видео, инцидент произошёл в субботу, 31 августа.

Пассажиру одного из проезжающих авто удалось снять пылающий микроавтобус в тот момент, когда на место ЧП уже прибыли спасатели, но они ещё не приступили к тушению транспортного средства.

Что стало причиной возгорания и находился ли микроавтобус в тот момент в движении или же пожар вспыхнул в припаркованном транспортном средстве, неизвестно - в суточных сводках МЧС или столичной Госавтоинспекции подробной информации об инциденте нет.