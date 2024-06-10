На видео попало, как авто службы газа врезалось в легковушку и перевернулось на перекрёстке в Минске

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Опубликовано: 10.06.2024 07:45 , Обновлено: 10.06.2024

Столичная Госавтоиспекция показала видео ДТП, которое произошло вечером в воскресенье, 9 июня на перекрестке улиц Плеханова и Народной. Автомобиль УАЗ газовой службы, проезжая на красный сигнал светофора столкнулся с легковым Kia, в результате чего спецтранспорт отбросило на разделительное ограждение и перевернуло на крышу.

По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла около 20:15. Спецтранспорт при проезде перекрёстка включил проблесковые маячки синего цвета и звуковой сигнал. Однако, по какой-то причине водитель Kia не смог вовремя среагировать на них.

Сам момент ДТП попал на камеру видеорегистратора, установленного в одном из авто, остановившихся на “красный” на перекрёстке.

В результате аварии обоих водителей, а также пассажира легковушки с травмами увезли в больницу на обследование.

В связи с аварией в ГАИ напомнили водителям о необходимости пропускать транспорт оперативного назначения: в случае если у него включены маячки синего цвета, водители независимо от направления их движения обязаны уступить дорогу и “обеспечить ему беспрепятственный проезд”.

При этом Правила дорожного движения позволяют водителям спецтранспорта с включенными маячками синего или синего и красного цветов отступать от требований светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки, но “при условии обеспечения безопасности дорожного движения”.