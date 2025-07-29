На Свислочи в Минске произошла утечка нефтепродуктов
📷 Фото
На реке Свислочь в районе станции ОСВОД в Центральном районе Минска 29 июля произошла утечка нефтепродуктов из понтона. Об этом сообщили в Министерстве охраны природы и окружающей среды.
В ведомстве подчеркнули, что на месте работают сотрудники природоохранной отрасли!
Работники отобрали пробы, а сотрудники МЧС установили боновые заграждения и откачали загрязненную воду.
“Масштаб загрязнения предварительно оценивается как локальный”, — заявили в министерстве и пообещали дополнить информацию.
Там также опубликовали фото с места происшествия.