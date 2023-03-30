На Слуцкой Мини-ТЭЦ МЧС провело учения на случай взрывов

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Опубликовано: 30.03.2023 11:44 , Обновлено: 30.03.2023

В Минэнерго сообщили ,что на территории Слуцкой Мини-ТЭЦ спасатели провели "внезапные" тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно легенде учений, там произошел взрыв котла с частичным обрушением кровли. Так же в результате взрыва “пострадало два работника Мини-ТЭЦ”.

В ходе учений были отработаны следующие вопросы: