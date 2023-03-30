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На Слуцкой Мини-ТЭЦ МЧС провело учения на случай взрывов

На Слуцкой Мини-ТЭЦ МЧС провело учения на случай взрывов
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📷 Фото

В Минэнерго сообщили ,что на территории Слуцкой Мини-ТЭЦ спасатели провели "внезапные" тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Согласно легенде учений, там произошел взрыв котла с частичным обрушением кровли. Так же в результате взрыва “пострадало два работника Мини-ТЭЦ”.

В ходе учений были отработаны следующие вопросы:

  • Взаимодействие персонала Мини-ТЭЦ с прибывшими расчетами аварийно-спасательной службы,
  • Оказание помощи пострадавшим,
  • Проведение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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