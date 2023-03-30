На Слуцкой Мини-ТЭЦ МЧС провело учения на случай взрывов
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В Минэнерго сообщили ,что на территории Слуцкой Мини-ТЭЦ спасатели провели "внезапные" тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Согласно легенде учений, там произошел взрыв котла с частичным обрушением кровли. Так же в результате взрыва “пострадало два работника Мини-ТЭЦ”.
В ходе учений были отработаны следующие вопросы:
- Взаимодействие персонала Мини-ТЭЦ с прибывшими расчетами аварийно-спасательной службы,
- Оказание помощи пострадавшим,
- Проведение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.