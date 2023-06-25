На перекрёстке в Минске не разъехались две легковушки – пострадал 9-месячный малыш

🎥 Видео

Опубликовано: 25.06.2023 07:47 , Обновлено: 25.06.2023

В Минске вечером 24 июня на перекрёстке Игуменского тракта и улицы Бабушкина не разъехались две иномарки. В результате с места ДТП медики увезли в больницу пятерых человек, включая 9-месячного ребенка.

Авария произошла около 19:30. По предварительной информации, озвученной минской Госавтоинспекцией, виновником ДТП стал 28-летний водитель автомобиля Renault - при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Ford, который ехал прямо во встречном направлении. ГАИ Минска опубликовало видео с места ДТП:

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Медики забрали в больницу для обследования пятерых участников ДТП - 28-летнего водителя Ford и его пассажира, а также водителя и двух пассажиров Renaul - 28-летнюю женщину и 9-месячного малыша.

В ГАИ отметили, что ребенка в момент аварии мать держала на руках, вместо того, чтобы разместить его в специальном удерживающем устройстве.